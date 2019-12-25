Близняшки Таймия и Амелия получили свидетельства о рождении в Кудрово

Родители выбрали для девочек редкие имена, которые подчеркивают их особенную связь.

В МФЦ Всеволожского района Ленобласти, расположенном в городе Кудрово, свои первые официальные документы получили новорожденные сестры-близнецы – Таймия и Амелия.

Родители выбрали для девочек редкие имена, которые подчеркивают их особенную связь. В пресс-службе МФЦ отметили, что такие необычные имена будут выделять малышек среди сверстниц.

Специалисты центра обратились к другим родителям с напоминанием об удобстве регистрации новорожденных через "Мои Документы". Оформить свидетельство о рождении можно за один визит без предварительной записи и очередей, так как центр работает ежедневно до 21:00. Кроме того, при получении первого документа малышам вручают памятную медаль и специальный подарок.

Ранее мы сообщили о том, что редкие близняшки родились в Ленобласти, одна из них "в рубашке".

Фото: МФЦ Ленинградской области