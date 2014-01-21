Смольный выделил 1 млрд рублей на поддержку среднего и малого бизнеса

Программу выдачи кредитов возобновят с 15 апреля.

Во вторник, 5 апреля, в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса правительство Петербурга перечислило один млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Программу выдачи кредитов возобновят с 15 апреля, средства используют для предоставления беззалоговых займов. Их этой суммы 300 млн уйдет на новую беззалоговую программу компаниям сферы обрабатывающих производств по ставке 1% годовых на два года.

Также еще 200 млн направят на беззалоговую программу для возобновления предпринимательской деятельности, а 500 миллионов — на программу выдачи займов под залог имущества.

По данным Смольного, порядка 200-300 компаний смогут воспользоваться мерами поддержки. Так, смогут сохраниться более трех тысяч рабочих мест.

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Фото: Piter.tv