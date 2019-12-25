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Смольный выбрал подрядчика для ремонта дорог на севере города
Сегодня, 17:56
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himif

Смольный выбрал подрядчика для ремонта дорог на севере города

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На работы выделили свыше 446 миллиона рублей.

Смольный завершил электронный аукцион на выполнение дорожных работ на севере Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, победителем стала компания "СК "Орион Плюс".

Подрядчику предстоит отремонтировать несколько участков в Приморском, Курортном, Выборгском, Красногвардейском и Калининском районах. В числе адресов значатся фрагмент Лесного проспекта, участок шоссе Революции, Среднеохтинский проспект, а также Вокзальная улица в поселке Солнечное.

На работы компании выделили более 446 миллионов рублей, ремонт планируют закончить к середине ноября.

Немногим ранее в Петербурге выбрали подрядчиков для установки "лежачих полицейских".

Фото: pixabay

Теги: дорожный ремонт, подрядчик, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Плюс
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Минус
Савельев Валерий
Сегодня 18:34

Даже неудивительно. Орион плюс постоянно выигрывает конкурс у Смольного на ремонт дорог по всему Петербургу

 

Абсолютно гнилая контора и ремонт полотна прослужит максимум на две недели

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