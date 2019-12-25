Смольный выбрал подрядчика для ремонта дорог на севере города

На работы выделили свыше 446 миллиона рублей.

Смольный завершил электронный аукцион на выполнение дорожных работ на севере Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, победителем стала компания "СК "Орион Плюс".

Подрядчику предстоит отремонтировать несколько участков в Приморском, Курортном, Выборгском, Красногвардейском и Калининском районах. В числе адресов значатся фрагмент Лесного проспекта, участок шоссе Революции, Среднеохтинский проспект, а также Вокзальная улица в поселке Солнечное.

На работы компании выделили более 446 миллионов рублей, ремонт планируют закончить к середине ноября.

Немногим ранее в Петербурге выбрали подрядчиков для установки "лежачих полицейских".

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