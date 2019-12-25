Смольный вернет арендаторам городских помещений авансовые платежи

Возврат может произойти в двух случаях, которые описывает Комитет имущественных отношений.

Петербургский Комитет имущественных отношений (КИО) внес поправку в форму договора аренды городского имущества нежилого фонда. Изменение позволило вернуть арендаторам городских помещений авансовые платежи. Об этом сообщила пресс-служба КИО.

Возврат денег, перечисленных арендаторами в качестве платы по договору в счет предстоящих периодов, будет распространяться на определенные случаи. Среди них – когда объект приватизируется арендатором, и договор аренды автоматически прекращает свое действие, а плата за помещение не подлежит перечислению. Еще один случай, связанный с возвратом авансового платежа, – приобретение прав владения и пользования объектом третьими лицами. В таких случаях стороной по договору, берущим обязательства по уплате аренды, становится иное лицо.

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