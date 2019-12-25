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Смольный назвал новости о дезинфекции с воздуха фейком
Сегодня, 21:47
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arteliseev

Смольный назвал новости о дезинфекции с воздуха фейком

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Правоохранительные органы проверят фейковые новости.

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина отметила во вторник, 17 марта, что распространяемые новости о вертолете, который распылит дезинфицирующие лекарства над городом, – фейк. 

Аришина считает, что это делается с целью посеять панику в городе. Полиция проведет проверку по факту распространения подобных сообщений, распространителей привлекут к ответственности. 

Ранее мы сообщали, что в петербургском метро проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: дезинфекция, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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