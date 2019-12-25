Смольный назвал новости о дезинфекции с воздуха фейком

Правоохранительные органы проверят фейковые новости.

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина отметила во вторник, 17 марта, что распространяемые новости о вертолете, который распылит дезинфицирующие лекарства над городом, – фейк.

Аришина считает, что это делается с целью посеять панику в городе. Полиция проведет проверку по факту распространения подобных сообщений, распространителей привлекут к ответственности.

Ранее мы сообщали, что в петербургском метро проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса.

Фото: pixabay