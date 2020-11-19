Смольный: в Петербурге свободно 11% коек для больных COVID-19

На сегодня город справляется с пандемией по коронавирусу без федеральных учреждений.

В настоящий момент в Петербурге свободно 11% коек для больных коронавирусом. Об этом в среду, 23 июня, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Минздрав требует, чтобы мы оперативно работали со свободным коечным фондом. Это необходимо для того, чтобы он не уменьшался. Андрей Сарана, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга.

По словам зампредседателя, на сегодня Петербург справляется с пандемией по коронавирусу без федеральных учреждений.

Ранее мы писали, что петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки.

Фото: Piter.tv