Смольный: в Петербурге более 90% школ и детских садов находятся под охраной

На сегодня в Петербурге более 90% школ и детских садов находятся под охраной. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Смольного.
Дети находятся под защитой частных охранных предприятий, 91% зданий оснащены камерами видеонаблюдения, еще 92% образовательных учреждений – системой контроля доступа. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, за первое полугодие этого года в нормативное состояние приведены 1715 учреждений, в первом полугодии 2020 года – 1339 объектов. Также особое внимание будет уделено охранной сигнализации.
В память о трагедии в Беслане в Петербурге ежегодно проводится День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы помним и о недавней трагедии в Казани. Все это обязывает нас усилить защиту детских учреждений.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Ранее мы писали, что линейки в школах Петербурга пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений.
Фото: control96.ru
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