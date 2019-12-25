Смольный: в Петербурге более 90% школ и детских садов находятся под охраной

Для обеспечения защищённости социальных объектов и мест массового пребывания людей из городского бюджета в этом году выделено более 4 млрд рублей.

На сегодня в Петербурге более 90% школ и детских садов находятся под охраной. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дети находятся под защитой частных охранных предприятий, 91% зданий оснащены камерами видеонаблюдения, еще 92% образовательных учреждений – системой контроля доступа. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, за первое полугодие этого года в нормативное состояние приведены 1715 учреждений, в первом полугодии 2020 года – 1339 объектов. Также особое внимание будет уделено охранной сигнализации.

В память о трагедии в Беслане в Петербурге ежегодно проводится День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы помним и о недавней трагедии в Казани. Все это обязывает нас усилить защиту детских учреждений. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что линейки в школах Петербурга пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений.

Фото: control96.ru