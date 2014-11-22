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Линейки в школах Петербурга пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений
Сегодня, 8:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Линейки в школах Петербурга пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений

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Родители могут прийти на линейку только в маске.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" рассказал о том, как пройду линейки в День знаний в городских школах.

Роспотребнадзор рекомендует школам провести День знаний с максимальными предосторожностями.

Александр Беглов, губернатор

Губернатор рассказал, что в тех школах, в которых нельзя провести отдельные линейки, встреча школьников с учителем пройдет в формате классного часа. В остальных случаях линейки должны проходить на улице с разделением детей по классам и параллелям. Родители могут прийти на линейку только в маске.

Что касается погоды, то в Петербурге 1 сентября будет менее +20 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, день знаний, линейки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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