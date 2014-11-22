Линейки в школах Петербурга пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений

Родители могут прийти на линейку только в маске.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" рассказал о том, как пройду линейки в День знаний в городских школах.

Роспотребнадзор рекомендует школам провести День знаний с максимальными предосторожностями. Александр Беглов, губернатор

Губернатор рассказал, что в тех школах, в которых нельзя провести отдельные линейки, встреча школьников с учителем пройдет в формате классного часа. В остальных случаях линейки должны проходить на улице с разделением детей по классам и параллелям. Родители могут прийти на линейку только в маске.

Что касается погоды, то в Петербурге 1 сентября будет менее +20 градусов.

Фото: Piter.tv