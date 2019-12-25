  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 1 сентября будет менее +20 градусов
Сегодня, 13:46
88
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 1 сентября будет менее +20 градусов

0 0

С 23 августа погода в Петербурге будет ухудшаться.

Школьные линейки в День знаний пройдут на открытом воздухе в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Невские Новости" узнали у метеоролога Юрия Куткевича, какая погода ожидает петербуржцев в этот день.

Синоптик отметил, что прогнозы на эту дату пока что очень приблизительные. Средняя температура в последние 10 лет была +16..+18 градусов.

В этом году, возможно, 1 сентября будет либо около этих значений, либо даже немножко ниже по температуре.

Юрий Куткевич, метеоролог

С 23 августа погода в Петербурге будет ухудшаться, температура будет понижаться и держаться ниже нормы.

Ранее синоптики рассказала петербуржцам, что не стоит ждать возвращения лета в августе.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, юрий куткевич
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии