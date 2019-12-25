  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Петербурга ужесточат санкции к организаторам концертов
Сегодня, 8:52
67
IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга ужесточат санкции к организаторам концертов

0 0

По мнению градоначальника, некоторые из них нарушают интересы граждан в период пандемии коронавируса.

Смольный намерен ужесточить санкции в отношении организаторов концертов в Петербурге. Об этом градоначальник Александр Беглов рассказал в эфире "Радио России".

По его мнению, некоторые спортивные и концертные организации рискуют здоровьем петербуржцев.

Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан

Александр Беглов.

Также Беглов заявил, что ранее в Петербурге прошли проверки соблюдения правил безопасности в период пандемии пандемии COVID-19. Отмечается, что в магазинах и ресторанах и оказались успешными.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург победил в номинации лучший туристический город в мире.

Фото:pixabay

Теги: беглов, концерты спб, коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии