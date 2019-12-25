Власти Петербурга ужесточат санкции к организаторам концертов

Смольный намерен ужесточить санкции в отношении организаторов концертов в Петербурге. Об этом градоначальник Александр Беглов рассказал в эфире "Радио России".
По его мнению, некоторые спортивные и концертные организации рискуют здоровьем петербуржцев.
Будем ужесточать санкции в отношении тех, кто сегодня действует против интересов города и горожан
Александр Беглов.
Также Беглов заявил, что ранее в Петербурге прошли проверки соблюдения правил безопасности в период пандемии пандемии COVID-19. Отмечается, что в магазинах и ресторанах и оказались успешными.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург победил в номинации лучший туристический город в мире.
Фото:pixabay
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