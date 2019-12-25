Петербург победил в номинации лучший туристический город в мире

Петербург занял первое место в номинации ведущего культурного направления World Travel Awards. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России".
Конкурентами Петербурга были такие города, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим, Венецию и другие города. Глава города поблагодарил всех участников голосования "Всемирное лидирующее культурное направление".
Недавно мы начали еще один проект по созданию световых проекций на стенах домов в историческом центре.
Александр Беглов.
Также Беглов отметил, что в Петербурге появились новые объекты —"Лахта Центр" и стадион на Крестовском острове.
Ранее мы сообщали о том, что мировые границы не откроют до лета.
Фото:Piter.TV
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