Петербург победил в номинации лучший туристический город в мире

Губернатор поблагодарил всех участников голосования "Всемирное лидирующее культурное направление".

Петербург занял первое место в номинации ведущего культурного направления World Travel Awards. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России".

Конкурентами Петербурга были такие города, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим, Венецию и другие города. Глава города поблагодарил всех участников голосования "Всемирное лидирующее культурное направление".

Недавно мы начали еще один проект по созданию световых проекций на стенах домов в историческом центре. Александр Беглов.

Также Беглов отметил, что в Петербурге появились новые объекты —"Лахта Центр" и стадион на Крестовском острове.

Ранее мы сообщали о том, что мировые границы не откроют до лета.

Фото:Piter.TV