Границы не откроют до лета

Команда из Политеха и НИИ гриппа имени Смородинцева разработали математическую модель распространения коронавируса.

Петербургские ученые создали специальную математическую модель распространения коронавируса. Она показала высокую точность, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Благодаря модели можно узнать, как изменится эпидемиологическая ситуация в ближайшем будущем. По словам проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, последние две недели мы перемещаемся в сторону пессимистичной кривой.

Эксперт уточнил, что возможны три ситуации: оптимистичная, средняя, которая прогнозирует, что пик будет 7 января и пессимистичная. К пятому января число активных больных может достигнуть 65 тысяч заболевших.

Модель дает точный прогноз на два месяца. После январского пика эпидемия пойдет на спад к началу весны.

Боровкова уточнил, что минимальное условие открытия границ – 40 человек на 100 тысяч заболевших. Поэтому о путешествии в другую страну можно не думать до лета.

Ранее мы писали, что Петербург потерял 70% туристов из-за пандемии коронавируса.

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