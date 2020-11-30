Петербург потерял 70% туристов из-за пандемии коронавируса

Председатель комитета по развитию туризма.

В понедельник, 30 ноября, председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев рассказал, как Петербург пережил туристский сезон в этом году. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург.

Он сообщил, что подобных испытаний в туристской сфере еще не было за всю историю. Пострадали наиболее популярные туристские направления и наиболее известные туристские центры. По мнению эксперта, сохранять высокий уровень во время пандемических ограничений тяжелее.

С учетом прогнозов и второй волны коронавируса, Петербург может потерять 70% туристского оборота. В основном туристы успели приехать лишь в начале года. Корнеев также упомянул, что многие важные мероприятия (от Петербургского экономического форума до Петербургского культурного форума) не состоялись.

Ранее мы писали, что 9% горожан на Новый год отправятся в пригороды Петербурга или Ленобласти.

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