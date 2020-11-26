Опрос: 9% горожан на Новый год отправятся в пригороды Петербурга или Ленобласти

Каждый десятый всё ещё не определился со своими планами на праздники.

Стали известны результаты опроса, как себя будут вести путешественники на новогодних праздниках. По данным исследования, 9% горожан на Новый год отправятся в пригороды Петербурга или Ленобласти, сообщил портал 78.ru со ссылкой на данные пресс-службы Lux Express Group.

Выяснилось, что 38% любителей путешествий за границу в этом году планируют провести новогодние праздники в Северной столице. Постоянные пассажиры автобусных туров, которых набралось примерно 30%, верят, что у них получится покинуть Петербург с новостями об открытии границ между странами. Порядка 11% респондентов намерены провести январские каникулы в городах России, а каждый десятый ещё не определился со своими планами на праздники. 2% уже купили путевки в страны, границы которых уже открыты для россиян.

Ранее мы сообщали о том, что чиновникам Петербурга не рекомендовано покидать СЗФО до 15 января.

Фото: Piter.tv