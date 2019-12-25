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Смольный уверяет, что смертность от коронавируса в Петербурге не превышает 8%
Сегодня, 19:45
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smirenny

Смольный уверяет, что смертность от коронавируса в Петербурге не превышает 8%

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54% смертей связаны с болезнями системы кровообращения.

В четверг, 20 августа, администрация Петербурга сообщила, что смерти, вызванные коронавирусом, составляют лишь 8% от общей смертности. 

Сообщается, что 54% смертей вызваны болезнями системы кровообращения, практически 19% – новообразованиями. Помимо этого,  общие показатели смертности по основным классам причин возросли на 14%. Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в Петербурге высокий уровень выявляемости и диагностирования коронавируса.

Ранее мы писали, что за сутки в больницах Петербурга умерли 15 пациентов с COVID-19.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, смертность, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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