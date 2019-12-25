Смольный уверяет, что смертность от коронавируса в Петербурге не превышает 8%

В четверг, 20 августа, администрация Петербурга сообщила, что смерти, вызванные коронавирусом, составляют лишь 8% от общей смертности.
Сообщается, что 54% смертей вызваны болезнями системы кровообращения, практически 19% – новообразованиями. Помимо этого, общие показатели смертности по основным классам причин возросли на 14%. Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в Петербурге высокий уровень выявляемости и диагностирования коронавируса.
Ранее мы писали, что за сутки в больницах Петербурга умерли 15 пациентов с COVID-19.
Фото: pixabay
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