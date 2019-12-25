Смольный увеличил тарифы на эвакуацию машин в 2023 году

С января 2023 года тарифы на эвакуацию транспорта в Петербурге вырастут на 8,2%. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе городского комитета по тарифам.
Cтоимость эвакуации для автотранспорта составит от 3 тыс. до 26 тыс. рублей.
- Категории А, В, М, А1, В1, С1 и D1 – 3 251 рублей;
- Категории С, D — 19 509 рублей;
- Категории BE, C1E, D1E — 22 760 рублей;
- Категории СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 010 рублей.
Кроме этого, штрафстоянка также подорожает на 8,2-8,6% в зависимости от ТС. Стоимость часа зависит от авто.
- Категории А, В, М, А1, В1, С1 и D1 не более 63 рублей;
- Категории С, D — 126 рублей;
- Категории BE, C1E, D1E — 250 рублей;
- Категории СE, DE — 376 рублей.
Ранее жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля. Нарушителям правила придется заплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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