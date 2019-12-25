Смольный увеличил тарифы на эвакуацию машин в 2023 году

Cтоимость эвакуации для автотранспорта составит от 3 тыс. до 26 тыс. рублей.

С января 2023 года тарифы на эвакуацию транспорта в Петербурге вырастут на 8,2%. Об этом во вторник, 27 декабря, рассказали в пресс-службе городского комитета по тарифам.

Cтоимость эвакуации для автотранспорта составит от 3 тыс. до 26 тыс. рублей.

Категории А, В, М, А1, В1, С1 и D1 – 3 251 рублей;

Категории С, D — 19 509 рублей;

Категории BE, C1E, D1E — 22 760 рублей;

Категории СE, DE (в том числе тяжеловесных или крупногабаритных) — 26 010 рублей.

Кроме этого, штрафстоянка также подорожает на 8,2-8,6% в зависимости от ТС. Стоимость часа зависит от авто.

Категории А, В, М, А1, В1, С1 и D1 не более 63 рублей;

Категории С, D — 126 рублей;

Категории BE, C1E, D1E — 250 рублей;

Категории СE, DE — 376 рублей.

Ранее жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля. Нарушителям правила придется заплатить штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv