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Смольный утвердил тарифы на водоснабжение
Сегодня, 19:45
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smirenny

Смольный утвердил тарифы на водоснабжение

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В Петербурге продолжают исключать неэффективные затраты предприятия.

Для ГУП "Водоканал" Петербурга установили тарифы на  водоснабжение и водоотведение, сообщили в комитете по тарифам. 

Благодаря исключению неэффективных затрат предприятия чиновники смогли  установить тарифы с рекордным темпом роста в 1,8% с 1 июля будущего года для населения и в 1,5% для других групп горожан. В комитете уточнили, что этот показатель является "ниже роста в 3,0%, который произошёл в нынешнем году и был признан исторически минимальным с 2011 года".

Напомним, что с 1 июня 2020 года один кубометр воды обходится в 33,12 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге стали известны тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году.

Фото: Pixabay

Теги: водоснабжение, тарифы на водоснабжение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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