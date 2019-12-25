В Петербурге стали известны тарифы на воду, отопление и электроэнергию в 2021 году

В целом цены на коммунальные услуги в Петербурге вырастут на 3,3%, по сравнению с декабрем 2020 года.

Стали известны тарифы на горячее водоснабжение, отопление и электроэнергию. Расценки согласовали на заседании правления комитета по тарифам во главе с Дмитрием Коптиным. Подробности сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге повысятся с 1 июля 2021 года. Один кубометр горячей воды будет стоить 112,81 рублей, гигакалория отопления обойдется в 1 880,11 рублей.

Что же касается электроэнергии, то одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,98 руб./кВтч. В домах с электроплитами — 3,73 руб./кВтч.

В целом цены на коммунальные услуги в Петербурге вырастут на 3,3%, по сравнению с декабрем 2020 года. Это ниже предполагаемого уровня инфляции в Петербурге (3,41 %).

При этом плата за жилищные услуги подрастет с 1 июля на 3,5 % по сравнению с декабрем этого года. Повышение коснется нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах и собственников, которые во время общего собрания не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

В ЗакСе Петербурга предлагали списать часть долга горожан за коммунальные услуги.

Фото: Piter.TV