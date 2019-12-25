В ЗакСе Петербурга предлагают списать часть долга горожан за коммунальные услуги

По данным ГУП "ВЦКП", петербуржцы задолжали за коммунальные услуги 14 миллиардов рублей.

Законодательное Собрание Петербурга может рассмотреть вопрос реструктуризации долга жителей Петербурга за коммунальные услуги. Об этом "Невским Новостям" рассказал депутат ЗакСа от "Единой России" Андрей Анохин. Законопроект на рассмотрение внесут до конца 2020 года.

Безусловно, у людей большие задолженности по ЖКХ, плюс кредитные долги. Андрей Анохин

По данным ГУП "ВЦКП", петербуржцы задолжали за коммунальные услуги 14 миллиардов рублей. Эксперты заявляют, что долги могут достигать 21 миллиарда, если учесть задолженности частным управляющим компаниям.

Профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков считает, что нужно выяснить, кому принадлежат долги. Если это задолженности малоимущих семей, то их нужно списать, особенно в этот непростой период пандемии.

Коммунальщики объяснили разницу оплаты отопления в домах со счетчиками и без.

Фото: Piter.TV