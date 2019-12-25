Коммунальщики объяснили разницу оплаты отопления в домах со счетчиками и без

Жители домов со счетчиками в июньских квитанциях обнаружили оплату за отопление.

В ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" рассказали об особенности начисления оплаты в период смены отопительных сезонов. Также специалисты рассказали, как высчитываются платежи домах с общедомовыми приборами учета и без них.

В многоквартирных домах с установленными общедомовыми приборами учета жители платят за тепло, потребленное в предыдущем месяце, то есть оплачивают фактически потребленную тепловую энергию. Плата начисляется на основании показаний прибора.

В домах без счетчиков жильцы платят за тепло в текущий месяц. К примеру, в май за май. Начисления проводят на основе норматива. Поэтому у жильцов таких домов в июне не было оплаты за отопление. А у жильцов с общедомовыми счетчиками в июньских квитанциях увидели оплату за отопление, которая выставлена за май.

Общедомовыми счетчиками в Петербурге оборудованы 17 тысяч домов.

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Фото: Piter.TV