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Смольный утвердил план информационной защиты детей
Сегодня, 17:16
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smirenny

Смольный утвердил план информационной защиты детей

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Детям будут повышать медиаграмотность.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что администрация города разработала план мероприятий "по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Санкт-Петербурге на 2021-2027 годы".

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Так, для детей будут проводить специальные занятия по повышению уровня медиаграмотности у детей. Также будет сформировано чувство ответственности за действия в интернете и снизит риски нарушений в инфосреде. Помимо этого детей хотят научить методам защиты в сети.

Ранее мы писали, что губернатор поздравил с Днем знаний петербургских школьников и учителей.

Фото: pixabay

Теги: защита детей, информационная защита детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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