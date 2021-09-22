Сенаторы планируют внести в Госдуму пакет поправок о защите детей

В частности, предлагаются меры по реализации новых положений Конституции, которые касаются вопросов семьи.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству планирует осенью внести в нижнюю палату российского парламента пакет поправок в Семейный кодекс. Об этом заявила глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета СФ по законодательству Елена Мизулина.

По ее словам, нововведения будут касаться мер по защите детей, в том числе в случае угрозы их жизни в семье. Сенатор отметила, что рабочая группа разрабатывала данный проект на протяжении лета.

Концепция состоит из 70 предложений. В частности, предлагаются меры по реализации новых положений Конституции, которые касаются государственной обязанности защиты и укрепления семьи, а также сохранения традиционных семейных ценностей. Кроме того, затронуты и вопросы обязанности российских властей при создании родителям условий достойного воспитания несовершеннолетних.

Мизулина подчеркнула, из-за большого объема поправок Госдуму будет внесено несколько законопроектов. Предполагается, что данный процесс будет завершен в текущем году, в крайнем случае – будет осуществлен перенос на начало 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге более 130 матерей отказались от новорожденных детей в 2020 году.

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