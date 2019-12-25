В Петербурге более 130 матерей отказались от новорожденных детей в 2020 году

Из них 33 были суррогатными.

В 2020 году 136 петербурженок оставили новорожденных детей в роддомах. Из них 33 были суррогатными матерями. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Она добавила, что число отказников с каждым днем растет. Особенно участились случаи вторичного сиротства. По мнению детского омбудсмена, возвращение опекунами ребенка в детский дом – это двойное предательство и огромная трагедия для самого ребенка.

За год из неблагополучных семей забрали более 100 детей. Семьям давали время на исправление, однако этим шансом воспользовались лишь 40 из них.

Ранее детский омбудсмен Петербурга навестила девочку-сироту, весящую 13 килограммов в 15 лет.

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