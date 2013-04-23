Детский омбудсмен Петербурга навестила девочку-сироту, весящую 13 килограммов в 15 лет

Информация о ней ранее появилась в интернете.

Ранее на просторах интернета появилось видео о девочке-сироте, которая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии – в свои 15 лет она весит 13 килограммов. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина приехала в больницу, чтобы проверить данную информацию. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Информацию в интернете разместила женщина, которая ранее оформила временную опеку, чтобы в перспективе забрать девочку домой. Сиротку зовут Олеся. Женщина пожаловалась на ненадлежащий уход за Олесей в детском доме и в больнице, в которой с 2011 года она находилась 10 раз. Самостоятельно добиться помощи и внимания женщине не удалось, поэтому она решила попросить помощи у российского юриста, правозащитника и общественного деятеля Екатерины Гордон.

Как рассказал главный врач медучреждения, тяжесть состояния Олеси обусловлена не заболеванием, а наличием врожденной патологии. Качество ее жизни напрямую зависит от должного ухода – индивидуального внимания, медленного кормления, постоянной санации трахеостомы, изменения положения тела, использования противопролежневых средств, профилактики пролежней, гигиенических процедуры и не только.

Девочке требуется постоянный уход, который не могут дать в больнице. Поэтому Анна Митянина пообещала лично наблюдать за судьбой Олеси.

Внимание к такому ребенку нужно повышенное. В больнице не менее 10 паллиативных пациентов, которым требуется постоянный уход. Ни няни, ни санитарки, ни младший медицинский персонал не могут выполнять все эти функции. Состояние девочки стабильно, буду наблюдать за ее судьбой. Моя задача, чтобы все последующие госпитализации происходили с сопровождением. Это единственный сейчас способ, гарантирующий стопроцентный уход. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Митянина заявила, что проблема по сопровождению детей, длительно или часто находящихся в больнице, носит системный характер и касается всех учреждений, где находятся воспитанники детских домов. По ее словам, за воспитанниками необходимо закреплять сопровождающего специалиста за счет детского учреждения, который и будет круглосуточно следить за подопечным. "Соответствующий проект постановления сейчас готовится городским правительством".

К девочке была направлена младшая медицинская сестра ДДИ №4, которая осуществляет за ней уход в условиях детского дома. Анна Митянина, уполномоченный по правам ребенка в Петербурге

Ранее стало известно о состоянии детей, которых мать держала на цепи и била палкой.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Петербурге