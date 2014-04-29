Стало известно о состоянии детей, которых мать держала на цепи и била палкой

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Истязание".

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии детей, которых мать держала на цепи и била палкой. По словам детского омбудсмена, их жизни ничего не угрожает.

Старшенький 8-летний мальчик находится в больнице с ссадинами и царапинами. У ребенка диагностировали вирусную инфекцию.

Мальчик контактный, хорошо ест, хорошо спит, хорошо общается. Надеюсь, что его состояние будет стабильное, и он будет поправляться. Отметила Анна Митянина

Средняя 6-летняя девочка также сейчас в больнице в состоянии средней тяжести. Еще один ребенок, полуторагодовалая девочка, находится в Доме ребенка.

По версии следствия, 31-летняя мать детей била их деревянной палкой, плохо кормила, держала на цепи в коридоре квартиры. Женщину заключили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: pexels.com