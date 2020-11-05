Смольный усовершенствует систему информирования мигрантов об их правах и обязанностях

В рамках проекта Петербург планирует увеличить охват иностранных граждан информационными мероприятиями на 80%.

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга с 2022 года реализует программу "Эффективный регион". На данный момент на финальной стадии находятся два проекта: оптимизация информирования иностранных граждан и развитие процесса утверждения и согласования уставов казачьих обществ Северной столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного в понедельник, 21 августа.

В рамках проекта Петербург планирует увеличить охват иностранных граждан информационными мероприятиями на 80%. Кроме того, ожидается, что время получения ответа сократится, подать документы получится во время приема специалистами Комитета, через МФЦ или в электронном формате.

Ранее мы сообщали о том, что полиция задержала десятки нелегальных мигрантов в ходе рейда в Мурино и Кудрово.

Фото: Piter.TV