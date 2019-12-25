Городская администрация ускорит в пять раз сдачу городской недвижимости в аренду

Это увеличит доходы городского бюджета.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что Смольный планирует сократить сроки предоставления городской недвижимости в аренду. Об этом сообщили в комитете имущественных отношений города.

Это решение позволит увеличить доходы городского бюджета. Так, процесс может ускориться в пять раз. Специалисты оценили текущее состояние процедуры и разработали необходимые рекомендации, какие именно процессы можно автоматизировать и ускорить. К реализации можно будет приступить в ближайшее время.

Ранее мы писали, что цены на петербургские новостройки снова выросли в августе.

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