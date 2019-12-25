Цены на петербургские новостройки снова выросли в августе

По сравнению с ценами за прошлый месяц, недвижимость подорожала на 1,4%.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что цены на петербургское жилье вновь повысили. По сравнению с ценами за прошлый месяц, недвижимость подорожала на 1,4%.

Теперь один квадратный метр стоит в среднем 130 тысяч рублей. По России рост цен на квартиры составил 3% в последний месяц лета. Речь о городах-миллионниках. Сервис ЦИАН подсчитал, что больше всего, на 7,7%, первичная недвижимость подорожала в Самаре. Около 5% составил рост цен в Уфе и Омске.

Помимо этого, эксперты полагают, что осенью первичный рынок дополнительный приток покупателей за счет людей, решивших инвестировать накопленные средства в недвижимость на фоне снижения ставок по банковским вкладам. Это означает новый рост цен.

Ранее мы писали, что эксперты рассказали, как сильно в Петербурге выросли цены на бензин.

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