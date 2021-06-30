Смольный: тарифная политика Петербурга останется социальной

Чиновники будут следовать курсу по поручению губернатора.

В среду, 30 июня, вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль в интервью "Петербургскому Дневнику" рассказал, что финансовая нагрузка на петербуржцев будет и дальше снижаться.

По словам Дрегваля, губернатор Александр Беглов дал поручение, согласно которому Смольный будет следовать курсу, где предельный максимальный индекс останется ниже уровня инфляции. С завтрашнего дня, 1 июля, начнут работу новые тарифы. Например, коммунальные платежи изменятся не более чем на 3,3%, что ниже уровня инфляции. Так, рост платежей в прошлом году составил 3,5%.

Нам удалось обеспечить сдержанный темп роста тарифов даже в сложившихся сложных экономических условиях. Доля платы петербуржца за коммунальные и жилищные услуги во втором полугодии 2021 года в среднедушевом доходе не превысит 6%. На мой взгляд, это очень яркий показатель того, что мы справляемся с данными жителям городам обещаниями. Сергей Дрегваль

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Фото: Piter.tv