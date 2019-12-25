Гимназия №11 Выборга участвует в районном конкурсе "Лето без ДТП"

В финале конкурсантов ждало творческое задание – нарисовать плакат "Лето без ДТП".

В Выборгском районе подходит к завершению районный конкурс "Лето без ДТП". Одними из участников стали ученики Гимназии №11.

Начальник лагеря Гимназии №11 Елена Симонова рассказала об интерактиве, который провели для детей. В ходе игры по станциям ребята повторяли правила дорожного движения, а в финале конкурсантов ждало творческое задание – нарисовать плакат "Лето без ДТП".

По данным Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, летом увеличивается опасность детского травматизма. Часто несовершеннолетние пренебрегают элементарными правилами: перебегают дорогу в неположенном месте или едут по пешеходному переходу на велосипеде или самокате.

Ранее стало известно, что выпускница школы №10 Выборга получила 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию.

Фото: Piter.TV