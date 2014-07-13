Смольный станет ответственным за ДМС для петербургских чиновников

И их семей.

Смольный получит полномочия уполномоченного органа для исполнения функций страхователя по программам добровольного медицинского страхования (ДМС) для сотрудников исполнительных органов государственной власти города. Проект постановления опубликован 30 декабря 2025 года.

Согласно документу, все исполнительные органы должны направлять списки сотрудников и членов их семей в комитет государственной службы и кадровой политики администрации губернатора. После составления перечня администрация заключает контракт с выбранным на конкурсе страховщиком и осуществляет ежеквартальные платежи за предоставляемые услуги.

В постановлении учитывается недавно принятый закон о ДМС для петербургских чиновников, который охватывает губернатора города, сотрудников Законодательного собрания и членов их семей, обеспечивая им медицинское страхование по установленным программам.

Фото: pxhere