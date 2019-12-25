Смольный создаст карту безопасных и добросовестных организаций города

Данные соберут на основе проверок соблюдения магазинами, точками общепита и предприятиями санэпидтребований.

Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разработает карту магазинов и предприятий, по которой горожане смогут определить уровень безопасности организации. На карте появятся как объекты, соблюдающие санитарно-эпидемические требования, так и объекты-нарушители. Как рассказали в пресс-службе Смольного, карта поможет петербуржцам выбрать безопасные и проверенные места для посещения.

Данные для карты собирали на основе проверок, которыми чиновники занимались в октябре: всего проверено почти 20 тысяч организаций потребительского рынка, составлено 374 протокола. Отмечается, что самыми частыми нарушениями стали отсутствие разрешающего работу QR-кода, разметки в залах, мероприятий по дезинфекции. В ближайшее время чиновники проверят еще 20 тысяч организаций, чтобы напомнить предпринимателям о необходимости соблюдать меры по противодействию коронавирусу и получении кода. После масштабных рейдов останутся точечные проверки объектов-нарушителей.

Известно, что представители бизнеса в целом положительно отнеслись к проверкам и работе чиновников в ходе рейдов.

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Фото: Piter.TV