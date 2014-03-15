Смольный сообщил о 98% готовности инженерных систем

В Петербурге к 1 сентября завершат подготовку к отопительному сезону.

По данным администрации, уровень готовности инженерно-энергетического комплекса составляет 98 %. Социальные объекты готовы на 95 %, теплоисточники Министерства обороны — на 96 %. На текущей неделе завершаются гидравлические испытания сетей и профилактический ремонт в котельных.

Особое внимание уделяется реконструкции инженерных сетей рядом с образовательными учреждениями и благоустройству прилегающих территорий. Работы в этих зонах должны быть завершены в кратчайшие сроки.

Как отметил Сергей Кропачев, основным показателем завершения подготовки станет выдача паспортов готовности.

Фото: pxhere