На Новосаратовской улице достроили новую школу с бассейнами и современными лабораториями

В неё смогут ходить 550 учеников.

В Санкт-Петербурге в рамках АИП достроили новую школу на 550 учеников, построенную по адресу: Новосаратовская улица, дом 14. Четырехэтажное здание разделено на блоки для начальной и основной школы, соединенные просторным переходом. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа оснащена двумя бассейнами для обучения плаванию, современным спортивным залом, актовым залом и специализированными классами. Для старшеклассников оборудованы лаборатории химии, физики и биологии, а также библиотека с интернет-клубом, издательским центром и архивом.

Территория вокруг школы благоустроена: есть площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и отдельные игровые зоны для разных возрастных групп. Все помещения доступны для маломобильных детей — в здании работают два лифта.

Новая школа стала важным социальным объектом для жителей района, обеспечив современные условия для обучения и развития детей.

Фото: портал "Строительный Петербург"