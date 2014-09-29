Смольный изменил параметры соцобъектов в ряде районов

Учреждения будут введены раньше изначально запланированных сроков.

В нескольких районах Петербурга решили ускорить сроки введения в эксплуатацию семи социальных объектов. Для этого на совещании губернатора города с селенами правительства было принято решение отменить действие отдельных частей документации по планировке территорий.

Площадь планируют увеличить двум детским садам на 240 и 150 подопечных в Приморском районе. Кроме того, в Красносельском районе пересмотрят количество этажей и площадь взрослой поликлиники. Также в Московском, Красногвардейском и Курортном районах изменят параметры трёх школ.

Новый психоневрологический интернат для пожилых и людей с ограниченными возможностями раньше запланированных сроков появится в посёлке Понтонный (Колпинский район). Для этого будут изменены параметры и функциональное назначение ранее утвержденного проекта.

Ранее в Смольном объяснили "радиофобам", что нет причин бояться установки вышек сотовой связи.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга