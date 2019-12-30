Смольный снова не согласовал акцию памяти Маркелова и Бабуровой в Петербурге

Организаторы подчеркнули, что акция состоится в любом случае.

Об отказе один из организаторов акции, член "Российского социалистического движения" Иван Овсянников, узнал 31 декабря. По его словам, решение в Смольном объяснили нарушением сроков подачи заявления. Тем не менее, организаторы подали еще одну заявку, но не уверены, что ответ будет другим.

Акции памяти Маркелова и Бабуровой проходят каждый год, но чиновники отказываются их согласовывать. Точно также городская администрация отказывала в прошлом году на десятую годовщину убийства, ссылаясь на отсутствие законного места для организации события.

Адвокат Станислав Маркелов защищал антифашистов на судах. 19 января 2009 года он и шедшая рядом с ним после пресс-конференции внештатный корреспондент "Новой Газеты" Анастасия Бабурова были убиты. Их застрелил в центре Москвы член националистической группировки БОРН Никита Тихонов. Его приговорили к пожизненному заключению, его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет колонии.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге признали законным отказ в проведении гей-парадов.

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