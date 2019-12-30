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В Петербурге признали законным отказ в проведении гей-парадов 
Сегодня, 14:47
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге признали законным отказ в проведении гей-парадов 

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Активисты просили позволить им провести митинг, на котором они призвали бы исполнить постановление Европейского суда по правам человека.

В понедельник, 10 января, стало известно, что суд Петербурга признал законным отказ в проведении гей-парадов. Об этом сообщает  Объединенная пресс-служба судов города.

Суд отказал ЛГБТ-активистам Николаю Алексееву, Вениамину Панову и Сергею Молякову в иске к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Они просили позволить им провести митинг. На мероприятии планировалось призвать исполнить постановление Европейского суда по правам человека.

Напомним ,что 2018 года Европейского суда по правам человека признал российские запреты гей-парадов незаконными. 

Ранее мы сообщали о том, что мигранта с поддельными документами отправили в колонию на 8 месяцев.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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