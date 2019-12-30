В Петербурге признали законным отказ в проведении гей-парадов 

Активисты просили позволить им провести митинг, на котором они призвали бы исполнить постановление Европейского суда по правам человека.

В понедельник, 10 января, стало известно, что суд Петербурга признал законным отказ в проведении гей-парадов. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Суд отказал ЛГБТ-активистам Николаю Алексееву, Вениамину Панову и Сергею Молякову в иске к комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Они просили позволить им провести митинг. На мероприятии планировалось призвать исполнить постановление Европейского суда по правам человека.

Напомним ,что 2018 года Европейского суда по правам человека признал российские запреты гей-парадов незаконными.

Ранее мы сообщали о том, что мигранта с поддельными документами отправили в колонию на 8 месяцев.

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