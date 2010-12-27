Подрядчик сорвал сроки сдачи гимназии в Пушкинском районе

Смольный расторгнет с ним договор.

Гимназию №406 в Пушкинском районе будет достраивать другой подрядчик. ООО "Капитал Стройиндустрияя" не смогло выполнить свои обязательства. Об этом 26 июля сообщил "Петербургский дневник".

Представители власти наведались на Леонтьевскую улицу, чтобы проверить готовность объекта. Оказалось, что работы выполнены на 65-70%. Планировалось, что с 1 сентября 2019 года в ней будут учиться школьники. Теперь сроки окончания ремонта вновь отодвинулись.

В 2017 году объект включили в Адресную инвестиционную программу города. Первоначально гимназию должны были сдать еще в декабре 2018.

Смольный отстранил подрядчика от работ. Теперь этим будет заниматься другая организация.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Росприроднадзоре возбудили дело о сбросе отходов в Неву.

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