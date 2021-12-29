В Смольном отказались следовать примеру Москвы в вопросе ограничений для общепита

Власти города не собираются отменять QR-коды для кафе и ресторанов.

В Петербурге состоялась конференция Федерации рестораторов и отельеров России, в ходе которой представители отрасли обсудили коронавирусные ограничения. В частности, предприниматели поговорили о введении QR-кодов и "комендантского часа" в Северной столице, пишет "Деловой Петербург".

На встрече глава комитета по развитию ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что регионам оставили право самостоятельно решить вопрос с QR-кодами. Он отметил, что в столице нет такого сопротивления со стороны предпринимателей, как в Петербурге. Московские власти ведут активный диалог с рестораторами, и при введении ограничительных мер выплачивают субсидии.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в Москве работает штаб по защите бизнеса, который возглавляет мэр Сергей Собянин. Градоначальник каждый год встречается с предпринимателями и обсуждает с ними ограничения, объясняет, для чего они нужны.

Первый зампред комитета по промышленности, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов заявил, что часть российских регионов не вводила "комендантский час", который запрещает работу заведений после 23 часов. Однако в Петербурге собираются придерживаться рекомендаций президента.

Многие предприниматели Северной столицы примкнули к движению QR-сопротивления, в котором насчитывается более сотни заведений. Они готовы отказаться от исполнения постановления Смольного требовать с посетителей коронавирусные сертификаты. Рестораторы уже просили отменить хотя бы QR-коды, многие выступили за конструктивный диалог с властью.

Ранее мы писали, что заболеваемость COVID-19 среди детей в Петербурге выросла в 8 раз.

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