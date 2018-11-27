Смольный разрешил застройщикам увеличить вместимость 32 соцобъектов

Губернатор города провел рабочую встречу с членами правительства.

В понедельник, 19 апреля, в ходе рабочего совещания губернатора Александра Беглова было принято решение, согласно которому застройщики увеличат вместимость 32 социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно решению, застройщики смогут возводить новые соцучреждения большей площади и заполняемости, чем предусмотрено проектом. К губернатору обратились специалисты и попросили разрешить расширить вместимость уже утвержденных к строительству. Речь идет о 32 объектах, среди которых детские сады, школы, поликлиники, больницы, здания соцкультбыта и объекты инженерного обеспечения.

По словам губернатора, законодательство позволяет на стадии проектирования вносить изменения в проектную документацию, что "улучшит обеспеченность социальными объектами жителей города, особенно в новостройках".

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Фото: Piter.TV