В Кронштадте появятся более 50 якорей в новом парке "Патриот"

Экспонаты оснащены QR-кодом и табличкой. Это позволит ознакомиться с историей и назначением артефакта.

В воскресенье, 18 апреля, стало известно, что в новом парке "Патриот" в Кронштадте появится площадь якорей. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Как рассказал Андрей Кононов, директор парка "Патриот" Западного военного округа, примерно один гектар будет отдан под площадь якорей. На сегодняшний день в коллекцию уже входят более 50 якорей, среди которых есть экземпляры конца XVII века. В эту коллекцию также войдут штурвалы, винты, колокола, швартовые канаты. По словам Кононова, на этой территории планируют проводить мастер-классы, посвященные устройству корабля, основам морского дела, а также умению вязать морские узлы. Недалеко от площади будет оборудована открытая зона для игры "Морской бой".

Парк адаптирован под маломобильных граждан, кроме этого, экспонаты оснащены QR-кодом и табличкой, это позволит ознакомиться с историей и назначением артефакта.

Кроме этого, на территории Адмиралтейства разместят БТРы и БРДМы морской пехоты, а также другие образцы техники, связанные с флотом.

Ранее Piter.tv писал, что парк "Дальняя Рогатка" превратится в современное общественное пространство.

