Смольный разработал план по восстановлению медицинской деятельности

Сначала к обычной работе по своему профилю вернутся федеральные учреждения.

В Петербурге разработали дорожную карту по восстановлению плановой работы медицинских учреждений. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Речь идет о восстановлении работы стационаров, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. Оно произойдет в том случае, если эпидемическая ситуация в городе стабилизируется. При этом коечную мощность для COVID-19 необходимо будет сохранить.

В первую очередь начнут работать федеральные стационары, а затем уже специализированные и многопрофильные.

Также губернатор Петербурга решил провести опрос среди горожан, какие ограничения снимать в первую очередь.

Фото: Piter.TV