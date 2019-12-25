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Смольный разработал план по восстановлению медицинской деятельности
Сегодня, 13:52
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nadezhda_sib

Смольный разработал план по восстановлению медицинской деятельности

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Сначала к обычной работе по своему профилю вернутся федеральные учреждения.

В Петербурге разработали дорожную карту по восстановлению плановой работы медицинских учреждений. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Речь идет о восстановлении работы стационаров, которые были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом. Оно произойдет в том случае, если эпидемическая ситуация в городе стабилизируется. При этом коечную мощность для COVID-19 необходимо будет сохранить. 

В первую очередь начнут работать федеральные стационары, а затем уже специализированные и многопрофильные. 

Также губернатор Петербурга решил провести опрос среди горожан, какие ограничения снимать в первую очередь. 

Фото: Piter.TV

Теги: больницы, коронавирус, медицина, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Аноним
Сегодня 15:30

В первую очередь надо снимать губернатора. 

 

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Аноним
Сегодня 15:14

Снять все ограничения и сразу

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