Смольный объявил двухмиллиардные аукционы на ремонт дорог в следующем году

Всего представлено четыре лота.

Петербургская "Дирекция транспортного строительства" разыграет четыре лота на ремонт дорог в 2020 году. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На первый лот город готов потратить почти 700 млн рублей, такие деньги предполагаются на обновление дорог в юго-западных районах города. На северо-западные уйдет почти 329 млн рублей, на юго-восточные – чуть больше 589 млн. Северо-восточным районам может уйти контракт на 474 с половиной миллионов рублей.

Срок выполнения работ – практически конец декабря следующего года. Итоги самих аукционов планируется подвести до конца текущего месяца.

Ранее дорожники делились планами работ на трассе "Магистральная" в Ленобласти.

Фото: Piter.TV