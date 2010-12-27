Дорожники поделились планами работ на трассе "Магистральная" в Ленобласти

Ежедневно Управление дорог принимает много пожеланий от жителей населенных пунктов. Все обращения граждан учитываются при планировании работ на "Магистральной". Как правило, люди хотят, чтобы водители большегрузов соблюдали скоростной режим в черте населенных пунктов.

Во Всеволожском районе Ленобласти специалисты ФКУ Упрдор "Северо-Запад" пообщались с местными жителями Стеклянного и Лесного поселков. Именно там проходит федеральная трасса А-181 "Магистральная". Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Встреча прошла по инициативе Общероссийского народного фронта. Сегодня, 31 октября дорожники анонсировали новые строительные работы и рассказали, где ремонт идет на данный момент. На сегодняшний день дорожные службы обеспечивают выполнение работ по расчистке полосы отвода федеральной дороги, восстановление линий горизонтальной дорожной разметки, ведется работа с картами на локальных участках общей площадью 90 тыс. квадратных метров.

За этот год ФКУ Упрдор "Северо-Запад" удалось выполнить замену 7,5 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения, устранить пучины на участках с 244 по 245 км и с 269 по 272 км. Окончательно объекты будут сданы в эксплуатацию к середине ноября.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге начался ремонт Крепостного моста за 6 млн рублей.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"