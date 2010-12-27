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В Выборге начался ремонт Крепостного моста за 6 млн рублей
Сегодня, 17:19
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В Выборге начался ремонт Крепостного моста за 6 млн рублей

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Работы планируется завершить до конца ноября.

Дорожные службы прибыли на Крепостной мост в Выборге. До конца ноября здесь будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Мост закрыт с двух сторон. Пока ведутся ремонтные работы, автомобилисты могут воспользоваться Петровским мостом. На нем организовано двухстороннее движение. Из муниципального бюджета на ремонт выделено 6 млн рублей. Спецслужбы должны ликвидировать деформационные швы.

Подрядчиком выступает ОАО "ДСК 47". Работы организованы по требованию администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялось вручение первых паспортов юным гражданам.

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, выборгский район, крепостной мост, ремонт моста
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия, Выборг, Новости Выборгского района,

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