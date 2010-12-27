В Выборге начался ремонт Крепостного моста за 6 млн рублей

Работы планируется завершить до конца ноября.

Дорожные службы прибыли на Крепостной мост в Выборге. До конца ноября здесь будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Мост закрыт с двух сторон. Пока ведутся ремонтные работы, автомобилисты могут воспользоваться Петровским мостом. На нем организовано двухстороннее движение. Из муниципального бюджета на ремонт выделено 6 млн рублей. Спецслужбы должны ликвидировать деформационные швы.

Подрядчиком выступает ОАО "ДСК 47". Работы организованы по требованию администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге состоялось вручение первых паспортов юным гражданам.

Фото: Piter.TV