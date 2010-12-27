Застройки территории в устье реки Смоленки не будет

Правительство города расторгло договор на застройку территории в устье реки Смоленки. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий узнал об этом от зампреда комитета имущественных отношений Александра Германа.
Ранее планировалось, что на участках, находящихся друг от друга через мост, будет строиться инвест-отель. В 2016 году их арендовала компания ООО "Новые территории девелопмент". Местные жители были против застройки и проводили пикеты и флешмобы. Теперь на этом месте может появиться парк.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Апраксином переулке художница нарисовала античную статую.
Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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