На Апраксином переулке художница нарисовала античную статую

Днем ранее на Апраксином переулке, 14 появилось новое граффити. Об этом на своей странице рассказала сама художница Надежда Опалинская.
Она рассказала, что античную голову она рисовала днем в открытую. Начала работу в 14:00 и закончила в 20:00. Стена находится у дороги, за день мимо проходили люди, проезжали машины, включая полицейские, но никто не остановил художницу. Надежда отметила один "трогательный нюанс" на этой стене.
На стене нарисовано пиво "Ментовское", его видно на фотографии. И эта сакральная бутылка там уже лет пять минимум – её коммунальные службы не трогают. Поэтому если сейчас эту античную статую закрасят, а "ментовское" снова оставят – будет сложно не составить мнение о знаменитой культурности Санкт-Петербурга.
Надежда Опалинская
Ранее Oxxxymiron выступил за легализацию граффити в Петербурге.
Фото: ВК/ Надежда Опалинская
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