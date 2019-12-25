Список освобожденных от арендной платы петербургских организаций расширят

Список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей включает в себя свыше 10 наименований.

Список освобожденных от арендной платы организаций в Петербурге будет расширен. Соответствующий документ, поддерживающий пострадавший в пандемию коронавируса бизнес, 6 июля подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение ЗакСа. Согласно документу, освобождение от арендной платы полагается таким отраслям, как авто- и авиаперевозки, туризм, выставочная деятельность, общепит, гостиницы, спорт, допобразование, сфера развлечений и досуга, бытовые услуги. При освобождении от арендной платы можно будет учитывать еще и дополнительный вид деятельности, чтобы мерой поддержки смогли воспользоваться больше предпринимателей.

Кроме того, законопроект предлагает распространить эту меру поддержки на социально ориентированные НКО, арендующие городские здания и помещения. НКО из пострадавших отраслей также включены в реестр Минэкономразвития РФ.

Тем временем, правительство утвердило выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19.

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