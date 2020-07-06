Предприятия не должны находится на стадии ликвидации или банкротства.

Правительство утвердило выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19. Соответствующие документы подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Субсидии получат около 500 тысяч малых и средних предприятий. Заявление на неё можно подать с 15 июля по 15 августа через личный кабинет налогоплательщика.

Выплата предназначена для предприятий, которые работают в гостиничном бизнесе, оказывают бытовые услуги. Субсидию также смогут получить и предприятия общепита, спорта, допобразования и НКО.

Отмечается, что предприятия не должны находится на стадии ликвидации или банкротства. У них не должно быть просроченных задолженностей по налоговым платежам на сумму более трёх тысяч рублей.

Всего правительство выделит 20 миллиардов рублей на помощь предприятиям в профилактике коронавируса. Ожидается, что мера затронет 1,8 миллиона человек. Каждое предприятие получит по 15 тысяч рублей, а также по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.

Ранее мы писали, что правительство выделило почти 11 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам.

Видео: government.ru