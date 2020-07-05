Правительство выделило почти 11 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Сумма пойдет на июльские выплаты.

Правительство выделило 11 миллиардов рублей на июльские выплаты медикам и соцработникам, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно указу главы кабинета министров на дополнительные выплаты медикам будет выделено 7,5 млрд рублей, еще 3,5 млрд рублей из бюджета направят на выплаты сотрудникам социальных стационаров.

Размер установленных выплат составляет для врачей надбавку в 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., для младшего — 25 тыс. руб.

Видео: Правительство РФ